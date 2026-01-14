Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de iki ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 08:14 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:14
        Niğde'de iki ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bugün buzlanma ve don hadisesi beklendiği, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda Hıffızsaha Kurulu kararınca ilçe geneli ve köylerimizde 14 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer ilçe merkezi ve köy okullarımızda eğitm öğretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede bugün buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtilerek, "Bu durum ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden köylerimizden yapılan taşımalı eğitime 14 Ocak Çarşamba bir gün ara verilmesine kaymakamlığımızca karar verilmiştir. Bunun dışında ilçemiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

