        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 21:34 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:34
        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Niğde'nin Çamardı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        R.Ü'nün kullandığı 16 BCL 305 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Çamardı ilçesi yol ayrımında S.Y. yönetimindeki 51 AEC 600 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan S.H, G.G, C.Ü, K.Ü, D.Ü, B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

        Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü R.Ü. ile aynı araçta bulunan K.Ü. ve D.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ekipler, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

