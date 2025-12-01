Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde'de araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi çalışmaları bitti

        Niğde Belediyesince, yaklaşık 3 ay önce Doktor Sami Yağız ve Süleyman Fethi Caddeleri'nde araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi çalışmaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:16
        Niğde'de araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi çalışmaları bitti
        Niğde Belediyesince, yaklaşık 3 ay önce Doktor Sami Yağız ve Süleyman Fethi Caddeleri'nde araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi çalışmaları sona erdi.

        Vali Cahit Çelik, Doktor Sami Yağız Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, tek yön projesinin hayırlı olmasını temenni etti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, kente güzel bir projenin kazandırıldığını söyledi.

        Çelik, proje yapıldıktan sonra sağ tarafta yan yol yapıldığını ve yolda da toplu taşıma ve hususi araçların parklanmasına müsaade edildiğini kaydetti.

        Yolun solunda da kısa süreli parklanmalara müsaade ettiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

        "Şu ana kadar açıkçası özellikle uygulama konusunda biraz sıkıntılarımız oldu. İnşallah bundan sonra belediyemizin görevlendirdiği personeller kimin hangi saatte aracını oraya park ettiği ile ilgili en azından bir slip çıkarıp ön cama bırakacaklar. Ondan sonraki kısımda da bizim trafik memuru arkadaşlarımız o süreye uyulup uyulmadığını çok rahat bir şekilde kontrol edebilecekler. Özellikle ikinci sıra parklanmalara hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Tek yön çalışmasından dolayı mobese kameralarını taşıyan direklerimiz kaldırılmıştı. Bir haftaya kadar da o direklerimiz yeniden kurulacak. Bundan sonra mobeseden de tespit edip ceza keseceğiz."

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yolun solundaki 15 dakikalık parklanmalarla ilgili belediye görevlisi olacağını söyledi.

        Belediye görevlisinin parklanmalar için slip basacağını aktaran Özdemir, "O slipe göre trafik memurlarımız da kurallara uymayanlar için gerekli cezalandırmayı yapacaklar. Yan taraftaki yolu yapma sebebimiz ikinci sıra parklanma olmamasıydı ama bu sefer sol tarafta ikinci sıra parklanmalar başladı. Gelecekte korkuluk ihalesini de yapıyoruz, arayı da korkuluklarla bölüp sadece trafik ışıklarının ve yaya geçitlerinin olduğu yerden karşıdan karşıya geçişlere izin verilecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

