Niğde'de araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi çalışmaları bitti

Niğde Belediyesince, yaklaşık 3 ay önce Doktor Sami Yağız ve Süleyman Fethi Caddeleri'nde araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi çalışmaları sona erdi.

Vali Cahit Çelik, Doktor Sami Yağız Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, tek yön projesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, kente güzel bir projenin kazandırıldığını söyledi.

Çelik, proje yapıldıktan sonra sağ tarafta yan yol yapıldığını ve yolda da toplu taşıma ve hususi araçların parklanmasına müsaade edildiğini kaydetti.

Yolun solunda da kısa süreli parklanmalara müsaade ettiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar açıkçası özellikle uygulama konusunda biraz sıkıntılarımız oldu. İnşallah bundan sonra belediyemizin görevlendirdiği personeller kimin hangi saatte aracını oraya park ettiği ile ilgili en azından bir slip çıkarıp ön cama bırakacaklar. Ondan sonraki kısımda da bizim trafik memuru arkadaşlarımız o süreye uyulup uyulmadığını çok rahat bir şekilde kontrol edebilecekler. Özellikle ikinci sıra parklanmalara hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Tek yön çalışmasından dolayı mobese kameralarını taşıyan direklerimiz kaldırılmıştı. Bir haftaya kadar da o direklerimiz yeniden kurulacak. Bundan sonra mobeseden de tespit edip ceza keseceğiz."