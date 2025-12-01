Niğde'de 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 öğrencinin hastaneye başvurduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi öğrencileri S.Ö. (17), E.Ö. (17) ve B.Ç'nin (17) tükettikleri tavuk döner sonrası bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimizin genel sağlık durumları stabil olup, hastanede gözlem ve tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili adli kayıt açılmış, eş zamanlı olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ürüne ilişkin kontrol ve numune alma işlemleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.