Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Genç kadın veteriner devlet desteğiyle hayvancılığa başladı

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Bahçeli beldesinde yaşayan 29 yaşındaki uzman veteriner hekim Şehriban Nur Kandemir, devlet desteğiyle aldığı 30 gebe düveyle hayvancılığa başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kadın veteriner devlet desteğiyle hayvancılığa başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Bahçeli beldesinde yaşayan 29 yaşındaki uzman veteriner hekim Şehriban Nur Kandemir, devlet desteğiyle aldığı 30 gebe düveyle hayvancılığa başladı.

        Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2019'da mezun olan Kandemir, Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde doktoraya başladı.

        Hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen Kandemir, büyükbaş hayvan sahibi olmak için şubat ayında "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek​​​​​​​ Projesi"ne başvurdu.

        Kandemir, başvuruların sonuçlanmasının ardından ağustos ayında aldığı 30 gebe düveyle hayvancılığa adım attı.

        Hayvan sayısını artırmayı hedefleyen Kandemir, damızlık üretimini de artırarak bölgede hayvancılığa katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Veteriner hekim Kandemir, AA muhabirine, mezun olmadan birkaç yıl önce aile işletmesinde hayvan sağlığı açısından hekimliğini geliştirdiğini söyledi.

        Evlendikten sonra ailesinde gördüğü işletmeyi kendisi de kurmak istediğini anlatan Kandemir, eşinin de veteriner olduğunu belirtti.

        - "Hayvan sayısını 5 ay içinde iki katına çıkarmayı planlıyoruz"

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek​​​​​​​ Projesi"ni duyduktan sonra hayvancılık yapmak için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Kandemir, şöyle konuştu:

        "Başvurular başlayınca gerekli evraklarımı tamamlayarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum. Sonuçlar açıklanınca Niğde'de birinci olarak kazandığımı gördüm ve bu bizi çok mutlu etti. Daha sonra Iğdır'a gidip Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) hayvanlarımızı aldık. Proje kapsamında 30 gebe düvemizi getirdik. Geçen hafta ilk yavrumuz dünyaya geldi ve çiftliğimiz bereketlensin diye adını 'İlknur' koyduk. Hayvan sayısını 5 ay içinde iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Hayvanlarımız aile işletmemizde bulunuyor ama biz ilerleyen süreçlerde tesisimizi daha da modernleştirerek güzel bir yere taşımayı, hayvanlarımızın refahını arttırmayı planlıyoruz."

        Kandemir, ailesinin de bu konuda kendisine destek olduğunu ama planlamalarına göre aile işletmelerinin hayvan sayısı için yetersiz kalacağını kaydetti.

        Genç girişimci olmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Kandemir, "Her alanda seni bir adım öne atıyor. Tarım ve hayvancılık alanında hep bir adım öndesin. Projede de birinci çıkmamın sebebi genç girişimci olmam ve mesleğimin etkisi de çok büyük. Kırsaldaki kadınlar zaman ve mekan açısından tarımsal alanlarda çalışmaya çok uygundur. Onların kesinlikle bu alanlara yönelmesini ve çalışmasını tavsiye ederim. Ülke olarak bizim böyle kadınlara ihtiyacımız var. Bakanlıklarımız birçok alanda teşviklerde bulunuyor ve kadın olarak da hep bir adım öne geçebiliyoruz. Teknoloji çağındayız ve her şey artık bir parmak uzağımızda." diye konuştu.

        - "Türk kadını her zaman Türkiye'yi ileri götürür"

        Kandemir, teknoloji sayesinde her alandan anlık haberdar olduklarına dikkati çekerek, bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Kırsaldaki kadınların da her şeye ulaşabildiğini ifade eden Kandemir "Nerede ne proje ne desteklemesi var görebilirler, başvurabilirler. Bu sayede de ülke ekonomisine katkı sunmuş olurlar. Ayakları yere sağlam basan Türk kadını her zaman Türkiye'yi ileri götürür." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
        TKDK Başkanı Antalyalı: "42 ilde 5 milyar Euroluk yatırımın gerçekleşmesine...
        TKDK Başkanı Antalyalı: "42 ilde 5 milyar Euroluk yatırımın gerçekleşmesine...
        Niğde'de "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı düzenlendi
        Niğde'de "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı düzenlendi
        İnan'dan 112 istasyonlarına ziyaret
        İnan'dan 112 istasyonlarına ziyaret
        Niğde Halk Eğitimi Merkezi, Türkiye'nin en başarılı 10 kurumu arasında yer...
        Niğde Halk Eğitimi Merkezi, Türkiye'nin en başarılı 10 kurumu arasında yer...
        Niğde Belediyesi araç filosuna 20 milyon TL'lik yeni otobüs
        Niğde Belediyesi araç filosuna 20 milyon TL'lik yeni otobüs