Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de bal ormanı için fidanlar toprakla buluşturuldu

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde bal ormanı kurulumu kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:35 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de bal ormanı için fidanlar toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde bal ormanı kurulumu kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki üniversite, Ayhan Şahenk Vakfı ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Bal Ormanı Kurulumu" etkinliğine katılan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin atıl arazilerini bal ormanı kurarak değerlendirdiklerini söyledi.

        Bugünün "Dünya Toprak Günü" olduğunu anımsatan Uslu, öğrenciler ve akademisyenlerle 5 bin fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

        Merkezde 250 arı kolonisi kuracaklarını belirten Uslu, "Bundan sonraki süreçte de bunu 300-350'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Buradaki faaliyetlerimize her zaman destekte bulunan Orman İşletme Müdürlüğümüze ve aynı zamanda Ayhan Şahenk Vakfımızın yetkililerine çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

        Ayhan Şahenk Vakfı Genel Müdürü Zafer Nuri Eraslan da kamu yararına hizmet veren bir vakıf olduklarını dile getirdi.

        Türkiye'de vakıf faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Ersarslan, "Çeşitli alanlarda faaliyetimiz var ama bizim önem verdiğimiz konulardan biri de çevre konusudur. Türkiye'nin değişik yerlerinde 7 ormanımız ve 570 bin dikili ağacımız var. Bu bal ormanı bizim oluşturduğumuz ormanların içinde farklı bir yere sahip. Üniversite bünyesi içinde bir orman. Bu ormana katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz." İfadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor

        Benzer Haberler

        Genç kadın veteriner devlet desteğiyle hayvancılığa başladı
        Genç kadın veteriner devlet desteğiyle hayvancılığa başladı
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
        TKDK Başkanı Antalyalı: "42 ilde 5 milyar Euroluk yatırımın gerçekleşmesine...
        TKDK Başkanı Antalyalı: "42 ilde 5 milyar Euroluk yatırımın gerçekleşmesine...
        Niğde'de "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı düzenlendi
        Niğde'de "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı düzenlendi
        İnan'dan 112 istasyonlarına ziyaret
        İnan'dan 112 istasyonlarına ziyaret
        Niğde Halk Eğitimi Merkezi, Türkiye'nin en başarılı 10 kurumu arasında yer...
        Niğde Halk Eğitimi Merkezi, Türkiye'nin en başarılı 10 kurumu arasında yer...