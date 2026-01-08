Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediyesi hizmet binası çatısına GES kurdu

        Niğde Belediyesi, hizmet binası çatısına enerji ve ısınma ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediyesi hizmet binası çatısına GES kurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Belediyesi, hizmet binası çatısına enerji ve ısınma ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, makam odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreci, sürdürülebilir ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla enerji ve su üzerinde örnek bir dönüşümü hayata geçirdiklerini söyledi.

        Hizmet binası çatısına güneş enerjisi sisteminin kurulduğunu belirten Özdemir, bir hafta içerisinde kullanmaya başlayacaklarını ifade etti.

        Özdemir, belediye binasında Türkiye'de ilk hidrojenli kombileri aktif edeceklerini vurguladı.

        Kendine yeten bir belediye olma vizyonu benimsediklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Elektriğimizi çatıdaki panellerimizle üreteceğiz ve doğal gaz tüketimimizi neredeyse sıfıra düşüreceğiz. İlk aşamada doğal gazdan yüzde 50 tasarruf sağlayacağız ancak kısa süre içerisinde bu kullanımı tamamen bitireceğiz. Çevreci hidrojen gazıyla çalışan kombilerimizle belediyemizin ısınma sistemini gerçekleştireceğiz. Güneş enerjisi sisteminin yanına 4 rüzgar enerjisi santralini de kuracağız. Belediye, kendi elektriğinin tamamını kendi üreten bir bina haline gelecek. Bu projenin 2026'da öngördüğümüz tasarruf miktarı 3 milyon lira. Bu miktar zaman içerisinde artarak devam edecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Niğde Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Niğde Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Niğde Belediyesi'nden enerjisini RES'ten alacak Proje ile yılda 3 milyon TL...
        Niğde Belediyesi'nden enerjisini RES'ten alacak Proje ile yılda 3 milyon TL...
        Türkiye'deki plajlar uydu görüntüleriyle haritalandırıldı
        Türkiye'deki plajlar uydu görüntüleriyle haritalandırıldı
        Niğde dünyaya açılıyor Küresel gündem Niğde'de belirlenecek
        Niğde dünyaya açılıyor Küresel gündem Niğde'de belirlenecek
        Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı
        Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı
        Niğde'de UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı için "Ev Sahibi Kent" protokol...
        Niğde'de UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı için "Ev Sahibi Kent" protokol...