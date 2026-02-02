Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Berat Kandili mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 02.02.2026 - 14:25 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:25
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Berat Kandili mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, Berat Kandili'ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ettti.

        Beratın günahtan arınma, temize çıkma ve ilahi affa mazhar olduğunu aktaran Özdemir, bu gecenin Allah'ın sonsuz merhametine sığınmanın vakti olduğunu vurguladı.

        Özdemir, bu gece ruhları tövbeyle arındırma, kalplerdeki kin ve nefreti sevgiyle onarma vakti olduğunu kaydetti.

        Bu gece sema kapılarının ardına kadar açılacağını ve Allah'ın kendisine açılan elleri boş çevirmeyeceğini belirten Özdemir, "Bizler de bu gece rızık, şifa ve af dileyen kullarını geri çevirmeyen Rabbimize sığınıyor. Şehrimizin birliği, ülkemizin dirliği ve tüm insanlığın selameti için dua ediyoruz. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine akan kanın ve gözyaşının dinmesini, zalimlerin zulmünün son bulmasını ve mazlumların feraha kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimin ve tüm islam dünyasının Berat Kandili'ni kalbi duygularımla kutlarım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

