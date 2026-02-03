Habertürk
        Niğde'de tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Niğde'de tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Niğde'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faiz karşılığında borç para vererek haksız maddi menfaat sağlayan ve birçok insanı mağdur eden tefecilik suçu" işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

        Operasyonda, 4 çek, 4 tapu, 4 ajanda, 11 imzalı belge, 48 senet, 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve 54 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

