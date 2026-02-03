Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:49 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:49
        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 30 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.


        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

