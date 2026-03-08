Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.S'nin (40) kullandığı 63 AHG 913 plakalı tır, D-750 kara yolu Tepeköy mevkisinde M.K. (64) idaresindeki 51 EV 492 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü M.K. hayatını kaybetti, diğer sürücü M.S. yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

