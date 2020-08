Niğde’de sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler yasaklandı

Niğde’de İl Hıfzıssıhha Kurulu sünnet düğünü, kına gecesi, nişan, mevlit gibi etkinliklerin yasaklanmasına, yapılacak düğün ve nikahların en fazla 2 saat içinde tamamlanmasına karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs (Kovid19) salgınına karşı Niğde’de yürütülen çalışmalar ile ilave alınacak tedbirlerin görüşüldü.

Niğde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda şu kararlar alındı:

"Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan, mevlit vb. etkinliklere müsaade edilmemesine, Düğün ve nikahların en fazla 2 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulmasına, Sokak düğünlerinde her türlü yiyecekiçecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına, Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına, Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, İçişleri Bakanlığı ilgi Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Kovid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, İl Merkezinde kurulan Perşembe Pazarının Kovid19 salgınından dolayı 27.08.2020 Perşembe gününden itibaren ikinci bir karara kadar kapatılmasına, Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecekiçecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, alınan kararların 01.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına oy birliği ile karar verildi."

