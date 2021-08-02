Korona virüs vaka sayıları arttı, Vali uyardı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde vaka sayılarının artmaya başladığını belirterek, vatandaşları uyardı.
Tekrar yeni kısıtlamalara gitmemek için herkesin aşı olması gerektiğine dikkat çeken Vali Şimşek: “Niğde’de son günlerde günlük vaka sayısı 100’e çıktı. Entübe ve yoğun bakım sayıları artıyor. Vatandaşlarımız rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve hijyene önem vermelidir. Tekrar yeni kısıtlamalara gitmemek için herkesin aşı olması gerekmektedir” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.