Küçük Elif'in büyük mutluluğu Vali amcası yol yaptı, ağabeyleri de akülü sandalye hediye etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük Elif'in büyük mutluluğu Vali amcası yol yaptı, ağabeyleri de akülü sandalye hediye etti

İHA

Küçük Elif'in büyük mutluluğu Vali amcası yol yaptı, ağabeyleri de akülü sandalye hediye etti

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan 8 yaşındaki engelli Elif'in okula gidebilmesi için ihtiyacı olan 100 metrelik yol yapıldı. Kendisine akülü sandalye de hediye edilen Elif'in mutluluğu ise görülmeye değerdi.
Anne Necla Sima, Vali Yılmaz Şimşek'in köylerini ziyaretinde; evinin önünde yol olmadığını ve doğuştan yürüme engelli küçük kızını okula götürüp getirmekte zorlandığını söyledi. Vali Şimşek'in talimatıyla kısa sürede Elif'in evlerinin önüne ihtiyaçları olan yaklaşık 100 metrelik yol yapıldı. Köyde kepçe operatörlüğü yapan Ali Çetinkaya ise 8 yaşındaki yürüme engelli Elif'in okula gitmekte zorlandığını görünce 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu' ile irtibata geçti. Platform üyeleri hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede temin edilen akülü arabayı ve tableti Elif'e evinde teslim etti. Akülü arabasına kavuşmanın mutluluğunu yaşanan küçük Elif, Vali Yılmaz Şimşek'in yaptırdığı yolda arabasını sürdü. Platformun Niğde Temsilcisi İsmail Tekin, köyde kepçe operatörü olarak çalışan Ali Çetinkaya'nın Elif'in mağduriyetini gördüğünü söyledi. Tekin, "Elif'in arabası akülü olmadığı için okula gidip gelirken arkadaşlarının arabasını iple çektiğini görüp rahatsız olmuş. Kızımıza sormuş, 'akülü araban var mı?" diye. Kızımız da 'akülü arabam var ama aküsü yok' demiş. Kızımız da küçük bir oyuncak uzaktan kumandalı araba getirmiş. Ali kardeşim sabaha kadar uyuyamamış. Sonra bize ulaştılar, sosyal medya hesabımızdan paylaşım yaptık. İsmini sayamadığımız bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyilik İnsanın İyilik kemeridir diyoruz'' dedi. Akülü arabasına ve yoluna kavuşan Küçük Elif ise, "Arabamla evin çevresinde gezeceğim, okula gideceğini, yeni arabamı sevdim. Teşekkür ederim herkese" dedi.
Baba Cumali Sima ise evin önünde yol olmadığı için eşinin kızını sırtında okula götürüp getirdiğini söyledi. Yol yaptırdığı için Vali Yılmaz Şimşek'e teşekkürlerini ileten Baba Sima, "Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu'na, emeği geçenlere teşekküre de teşekkür ederim. Çocuğuma yardımcı oldular, akülü araba getirdiler, Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
Annesi Necla Sima ise kızının bel açıklığı ile doğduğunu ve yürüyemediğini anlatarak, "Okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Çoğu zaman sırtımda taşıyordum. Ali ağabeyim sağ olsun görmüş, çocuğumu sizlerle paylaşmış. Allah razı olsun hepinizden bize bu mutluluğu yaşattığınız için. Vali beyimiz köyümüze ziyarete gelmişti. Çocuğumla yanına gittim, Vali beyden rica ettim 'yolumuz yok, çocuğumu okula götürüp getiremiyorum' dedim. O da Allah razı olsun duyarsız kalmadı, kısa sürede yolumuzu yaptı" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koyun hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Koyun hırsızları jandarmadan kaçamadı
19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.