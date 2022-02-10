Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kentte 131 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kentte 131 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

İHA

Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kentte 131 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Niğde’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor. İl merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar kar yağdı.
Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar arabalarında biriken karları temizledi. İşyeri sahipleri ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle 131 köy yolu ile NiğdeÇiftlik, ÇiftlikAltunhisar kara yollarında ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi 40 personel ve 30 iş makinesiyle kapanan köy yollarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, belediye ekipleri ana arterlerde ve kaldırımlarda kar temizleme tuzlama çalışması yürütüyor.
Niğde Valiliği de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de eğitime kar tatili (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Niğde'de eğitime kar tatili (2)- Yeniden
Niğde’de okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Niğde’de okullar tatil edildi
Tır devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tır devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
Aladağlar'da yaban keçisi sayısı 2 bin 362’ye yükseldi
YEREL HABERLER Aladağlar'da yaban keçisi sayısı 2 bin 362’ye ...
Aladağlar'da yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye yükseldi
YEREL HABERLER Aladağlar'da yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye ...
Niğde'de yerli aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Niğde'de yerli aşı uygulaması başladı
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Niğde'nin Çiftlik ilçesinde okullar tatil edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.