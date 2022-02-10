Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kentte 131 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Niğde’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor. İl merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar kar yağdı.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar arabalarında biriken karları temizledi. İşyeri sahipleri ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle 131 köy yolu ile NiğdeÇiftlik, ÇiftlikAltunhisar kara yollarında ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi 40 personel ve 30 iş makinesiyle kapanan köy yollarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, belediye ekipleri ana arterlerde ve kaldırımlarda kar temizleme tuzlama çalışması yürütüyor.

Niğde Valiliği de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

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