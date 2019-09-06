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HaberlerFiskosNihan Akın: Günlerim yoğun geçiyor - Magazin haberleri

Nihan Akın: Günlerim yoğun geçiyor

Şarkıcı Nihan Akın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın bir arkadaşının doğum günü için hediye almaya geldiğini söyleyen Akın, "Maalesef hediye işini son dakikaya bırakmak zorunda kaldım. Biraz yoğun geçiyor günlerim. O yüzden buradan hediyemi alıp doğum gününe katılacağım" açıklamasında bulundu

Nihan Akın

Şarkıcı Nihan Akın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaz aylarında çıkarttığı single çalışması 'Yaz' ile başarı basamaklarını hızla tırmanan güzel şarkıcı, yeni şarkısı için de tüm hızıyla çalışmalara başladığının müjdesini verdi.

Yakın bir arkadaşının doğum günü için hediye almaya geldiğini söyleyen Akın, "Maalesef hediye işini son dakikaya bırakmak zorunda kaldım. Biraz yoğun geçiyor günlerim. O yüzden buradan hediyemi alıp doğum gününe katılacağım" açıklamasında bulundu.

 

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