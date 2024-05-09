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        Haberler Magazin Nihat Doğan'ın eşinden boşanma açıklaması - Magazin haberleri

        Nihat Doğan'ın eşinden boşanma açıklaması

        İki yıl önce evlenen Nihat Doğan ile İranlı eşi Arzu Doğan boşanma kararı aldı. Arzu Doğan, basına yansıyan haberlerden sonra konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:33
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        Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında evlenmiş, çift kısa bir süre sonra da oğulları Badıkan'a kavuşmuştu.

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        Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Evleri ayıran çift, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

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        Basına yansıyan haberlerin ardından Arzu Doğan açıklama yaptı.

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        Arzu Doğan; "Evet, doğru. Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Aramızdaki hikâye sonlandı. Herkesin yolu açık olsun" dedi.

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        'KLİP KRİZİ' İDDİASI

        Nihat Doğan ve eşi geçtiğimiz aylarda da ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Çiftin, Nihat Doğan'ın 'Aman Güzel Yavaş Yürü' klibi nedeniyle kıskançlık krizi yaşadığı iddia edilmişti.

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        "SEN BANA ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ÖDÜLSÜN"

        Şarkıcı, düğün fotoğraflarına; "Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu düşmüştü.

        #Arzu Doğan
        #Nihat Doğan
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