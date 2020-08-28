Nihat Hatipoğlu hastalığı ne? Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Soruları gündemde. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra bazı sosyal medya kullanıcıları Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti. Nihat Hatipoğlu sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medyada "Nihat Hatipoğlu Öldü" iddialarına karşılık yanıt verdi.

NİHAT HATİPIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nihat Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum.

Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle.Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur.Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın.

Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık.

Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı." sözlerini dile getirdi.