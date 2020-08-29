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Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu'ndan son dakika açıklama

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandığını duyurduktan sonra sevenleri tarafından sağlık durumu merak ediliyor. Nihat Hatipoğlu sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte Nihat Hatiopoğlu son dağlık durumu hakkında bilgiler...

Nihat Hatipoğlu öldü mü

Nihat Hatipoğlu hastalığı ne? Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Soruları gündemde. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra bazı sosyal medya kullanıcıları Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti. Nihat Hatipoğlu sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte son sağlık durumu...

NİHAT HATİPIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nihat Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum.

Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle.Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur.Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın.

Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık.

Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı." sözlerini dile getirdi.

NİHAT HATİPIOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Hatipoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamada:

NİHAT HATİPIOĞLU SAĞLIK DURUMU İÇİN BİR AÇIKLAMA DAHA

Ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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