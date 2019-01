Nihat Zeybekçi Habertük'te soruları yanıtlıyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor...

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN!

İşte Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkan ana başlıklar:

İZMİRLİLER 31 MART'TA İZMİR'İN KADERİNİ OYLAYACAKTIR

Bu tamamen CHP'yi ilgilendiren bir konu. Benim için hiç farketmez. Aziz Kocaoğlu mevcut belediye başkanıdır. Milletin iradesine saygı göstermek gerekir. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Biz şu anda İzmir'in kaderini düşünüyoruz. Orada AK Parti'nin kaderi demek son derece yanlış olur. Biz 31 Mart seçimde İzmirliler'in, İzmir'in geleceğine oy vereceklerini, kaderini oylayacaklarını düşünüyoruz. Bizim İzmir'in gönlüne girme gayretimiz 7 gün 24 saat anlatmak. Demokrasinin gereği İzmirli'nin huzuruna çıkıp projelerimizi, hikayelerimizi, gelecek projelerimizi anlatmak.

İZMİR SOKAKLARINDA HER GÜN GÜNDE 5-6 SAAT YÜRÜYORUM

İzmir'in tüm sivil toplum örgütlerini, yoldaki vatandaşımızı, çocukları, gençlerini dinliyoruz. Onların neyi beklenti haline getirdiklerini dinliyoruz. Geleceğin dünyasındaki Türkiye'nin yerinde en avantajlı İzmir olduğunu söylüyoruz. Günde en az 5-6 saat sokaklarda yürüyoruz. İzmirliler İzmir'e oy verecekler. Kendilerine oy verecekler, çocuklarının geleceğine oy verecekler.

İZMİR'DE İDDİA EDİLEN KAYGILAR O KADAR MİNİMAL BOYUTTA Kİ

İzmir'in projelerini konuşuyoruz, ihmal edilmiş problemlerini konuşmamız gerekiyor. Sadece bu alanı konuşacağız. Bunu alıp da başka yerlere götürmeye kalkılırsa, mazeretlerini anlatamayacak olanların bunu yapma ihtimalleri yüksektir. Belirli bir kesim var onlara saygı duyuyoruz. Çoğunluk itibarıyla baktığımız zaman İzmir'in her tarafını biliyorum, bütün ilçelerini biliyorum. CHP'lilerle temas ediyorum. Kaygılar bölümü o kadar minimal bir bölüm ki. 21. yüzyılda demokrasinin hakim olduğu, insanların seçim zamanlarında beğenmeiklerini değiştirme kabiliyetleri olarak sürece kaygı duymalarını korku imparatorluğu olarak görüyorum.

BANA OY VERMEYECEĞİNİ SÖYLEYEYENLERİN DE OYUNU ALACAĞIM

Bir CHP'li hanım 'ağzınla kuş tutsan sana oyumu vermeyeceim' dedi.Ben de 'sizin de oyunuzu alacağım' dedim. Oturdukları yeri anlattı, sahilde ortamlarını anlattı. Ben 'sizin kaygınız oraya gelen Ayşe'ye, Mehmet'e olan kaygınız' dedim. Bence İzmir'de doğru şeyleri tartışmak gerekir. İzmir'in böyle bir kaygısı yok. Kaygı altyapı, hava kirliliği, işsizlik alanları...

BANA KİMSE İZMİR'İN HASSASİYETLERİNİ ANLATMASIN...

Her şehrin, her bölgenin kendine has karakteristikleri var. Erzurum, Kayseri, Hatay, Kütahya, Manisa'nın, Muğla'nın her birinin ayrı ayrı karakteristikleri vardır. Siyaset yapanlar Urfa, Trabzon için düşündtüğünüz standartları İzmir'e, Manisa'ya, Kırklareli'ne gittiğinizde değişiyor. Siyaset yapanlar bu hassasiyetlere dikkat etmelidir. Ben Ege'liyim. Onun için İzmir'in hassasiyetlerini bana kimse anlatmasın. İzmir'i yaşayan, İzmir'le ilgili bakan olduğum anda İzmir'in derdiyle dertlendiğimiz İzmir burası.

İZMİR'İN GEÇMİŞİNDEKİ TÜM SİYASETÇİLERE SAYGIM VARDIR

Keşke İzmir'de bana parmak sallayan kadınla vakit olsaydı da, konuşsaydım, onu da ikna ederdim. Ortada bir ürün varsa, sonuç varsa bunun sebepleri var. Eksikliklerimiz, görememek, anlayamamak olabilir. Hata varsa bizim hatalarımızdır. Diğer taraftan hala şu hassasiyetteyim ben. İzmir'in problemleri, hikayesi, gelecekteki İzmir'in hayallerini yapmak, konuşmak ve tartışmak İzmir'e yapılacak en büyük iyiliktir. Bugüne kadar İzmir'in geçmişinde yer alan tüm siyasetçiler olarak söylüyorum. Kim olursa olsun hepsinin başımın üzerinde yeri var. Ama genelde çok şey yapamamışız.

İZMİR'İN HASSASİYETLERİ ANKARA'NIN HASSASİYETİNDEN FARKLI DEĞİL

Şu anda biz İzmir'i dinliyoruz. Bütün hemşehri dernekleriyle bir araya geliyoruz. 5 odayla İzmir'in geleceğiyle ilgili görüşleri alıyoruz. İzmir'in hassasiyetlerini evet biliyoruz. Bu hassasiyetler Ankaralılar'ın hassasiyetlerinden farklı değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü getirip de yüzde 25 sınırlamak ona yapılan en büyük haksızlıktır, saygısızlıktır.

YEREL YÖNETİMLERİ BAŞBAKANLIĞA DAHİ DEĞİŞMEM

Hiç kemse endişe duymasın. Yaşam tarzlarıyla ilgili, başı açık olanla, başı örtük olanla. Ne şekilde yaşıyorlarsa, ne yiyorlarsa, ne içiyorlarsa bu ülkenin neresinde olursa olsun endişe taşımamadırlar. Yerel yönetimleri ve belediye başkanlığını ben hiç bir şeye değişmem. En güçlü bakanlığa dahi değişmem. Olmasa da başbakanlığa bile değişmem.

BANA HANGİ ŞEHİR DİYE SORSALARDI TARTIŞMASIZ İZMİR DERDİM

Sayın Cumhurbaşkanımızla telefonda konuştuk. İzmir'le ilgili talimatı olduğunu söyledi. Sonunda dedi ki, 'İzmir'de sen olacaksın' dedi. Bir boşluk oldu. 'Ne dersin?' dedi. 'Efendim seni düşünüyoruz ne dersin' deseniz bir cevabım olurdu, 'Seni düşünüyoruz' derseniz 'Başüstüne' derdim. "Hangi şehir" diye sorsaydınız İzmir derdim.

BİZ İZMİR'İ ALMAYACAĞIZ İZMİR'E KENDİMİZİ VERECEĞİZ

izmir kolay olsaydı kabul etmezdim. İzmir'in çok farklı bir karakteri vardır. Serbest Cumhuriyet Fırkası burada kuruldu. Yine hükümran devlet, devlet için milletten, millet için devlet anlayışına geçişte Demokrat Parti İzmir'de vardı. İzmir hep tarih yazmıştır. İzmir'i konuşmayı partileştirmemek lazım. İzmir'i alacağınıza inanıyor musunuz diye sormuşlardı 'hayır' demiştim ve eklemiştim: İzmir'e kendimizi vereceğiz...