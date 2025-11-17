Nijerya: 3 - Demokratik Kongo: 4 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri final maçında Nijerya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanın penaltılarında Demokratik Kongo'ya 4-3 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri final maçında Nijerya ile Demokratik Kongo kozlarını paylaştı.
Prince Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadeleninin 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında gülen taraf 4-3'lük skorla Demokratik Kongo oldu.
Nijerya, 3. dakikada Ogochukwu Onyeka ile öne geçti. Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren golü ise dakika 32'de Alanyaspor'da forma giyen Elia Meschack kaydetti.
Nijerya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 46. dakikada oyundan alındı.
Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan Wilfred Ndidi, 120 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Demokratik Kongo, Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde penaltılar sonucu Nijerya'yı 4-3'le geçti ve konfederasyonlar arası play-off'lara katılmaya hak kazandı.