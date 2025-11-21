Habertürk
        Nijerya'da bir Katolik okulundan 38 öğrenci kaçırıldı: Kişi başı 69 bin dolar isteniyor

        Nijerya'da bir Katolik okulundan 38 öğrenci kaçırıldı: Kişi başı 69 bin dolar isteniyor

        Nijerya'da silahlı kişiler, Nijer eyaletindeki bir Katolik okulundan 38 öğrenciyi kaçırdı. Rehinelerin salınması için kişi başı 69 bin dolar isteniyor.

        Giriş: 21.11.2025 - 12:22 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:22
        Nijerya'da 38 öğrenci kaçırıldı: Kişi başı 69 bin dolar isteniyor
        Nijer eyalet hükümeti, silahlı kişilerin bir Katolik okulunu basarak 38 öğrenciyi kaçırdığını duyurdu.

        Açıklamada, "Nijer eyalet hükümeti, St. Mary's Okulu öğrencilerinin kaçırıldığına dair üzücü haberi derin bir üzüntüyle duyuruyor" denildi ve güvenlik güçlerinin öğrencileri aradığı eklendi.

        Kaçıranların, rehine başına 69 bin dolar fidye istediği belirtildi.

        Nijerya, pazartesi günü Kebbi eyaletindeki bir yatılı okuldan 25 kız öğrencinin kaçırılması da dahil olmak üzere, silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen bir dizi saldırıyla mücadele ediyor.

        Saldırılar, Batı Afrika ülkesindeki güvensizliği gündeme getirdi ve Cumhurbaşkanı Bola Tinubu'yu yurt dışı gezilerini ertelemek zorunda bıraktı.

