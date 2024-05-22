Nijeryalı peruk ustası 'en geniş peruk'la Guinness rekoru kırdı

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta yaşayan 31 yaşındaki Williams'ın 3,65 metre genişliğindeki peruğu üreterek yeni rekor kırdığı belirtildi.

Açıklamada, Williams'ın peruğu hazırlamak için 800'den fazla saç demeti kullandığı ve 2 bin 719 dolar harcadığı kaydedildi.

Williams'ın hazırladığı peruğun Mini Cooper uzunluğundan daha fazla olduğu belirtilen açıklamada, "Ölçek için, bir Mini Cooper 3,63 metre uzunluğundadır. Williams, şubat ayında çalışmaya başladı ve çalışmayı tamamlaması bir aydan biraz fazla sürdü" ifadeleri kullanıldı.