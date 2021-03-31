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Nikahlar iptal mi? 3 - 4 Nisan Cumartesi Pazar (Hafta sonu) nikahlar serbest mi?

Korona virüsü 1 aylık risk haritası yayınlandı. Buna göre yeni ksıtlamlar geldi. Hafta sonu cumartesi günü de yasak getirilen il sayısı 58'e çıktı. Peki, cumartesi nikah yapılabilecek mi? Bu hafta sonu yani 3-4 Nisan Cumartesi ve Pazar nikah ve düğün serbest mi? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre detaylar...

Nikahlar iptal mi? 3 - 4 Nisan Cumartesi Pazar (Hafta sonu) nikahlar serbest mi?

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yayınlanan bir aylık risk haritasına göre yeni yasaklara gidildi. Buna göre Cumartesi ve Pazar yani tüm hafta sonu yasak uygulanan il sayısı 58'e çıktı. Bununla birlikte 12 ilde de pazar günü Cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanmazken Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 11 ilde ise cumartesi ve pazar günleri yasak uygulanmayacak. Durum böyleyken 70 ilde önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü için nikah tarihi alanlar nikahlarının iptal olup olmayacağını merak ediyor.

Peki, 3-4 Nisan Cumartesi - Pazar nikah ve düğün serbest mi? Hafta sonu nikah ve düğünler yasaklandı mı? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre merak edilen soruların cevabı...

HAFTA SONU NİKAH VE DÜĞÜNLER SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre daha önceden gün alanlar için yasak uygulanan iller de dahil olmak üzere eski tedbirler geçerli olmak kaydıyla düğün ve nikah organizasyonları serbest olacak.

İşte genelgede yer alan ifadeler:

Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek. Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere

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