Nikel nedir, nerelerde kullanılır? Önemli madenlerden biri olan nikel, yüzyıla yakın bir süredir endüstrideki yerini almıştır. "Ni" sembolüyle gösterilen ve atom numarası 28 olan bu kimyasal element, demirden daha sert bir yapıdadır. Nikel nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Nikel Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar...

18. yüzyılda bulunan bu elementin evlerde ve iş yerlerinde kullanımı yaygındır. Doğada katı halde bulunduğundan dolayı özellikle sanayi sektöründe tercih edilmektedir. Kullanım alanları diğer madenlere oranla kısıtlı olsa da günümüzde önemini korumaya devam etmektedir. Nikel nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Nikel madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve nikel madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

Nikel Nedir?

Nikel gümüşi beyaz renkte yer alan, sert yapısıyla özellikle madeni para basımında tercih edilen kimyasal bir elementtir. Elementin keşfi 1751 yılına dayanmaktadır. 1751'de Stockholm'de çalışan Axel Fredrik Cronstedt adlı bilim insanı elementle ilgili ilk çalışmalarını yürütmüştür. Önceleri elementin bakır olabileceği düşünülmüş ancak sonraları yeni bir element olarak dünya çapına yayılmıştır. Pek çok kimyager bu elementin kobalt, demir ya da bakır alaşımı olduğunu düşünmüş ancak bu düşüncenin de yanlış olduğu kanaatine varmıştır. Günlük hayatta kullandığımız elektronik aletlerin çoğunda nikel maddesinin olduğu görülmektedir.

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Nikel Nerelerde Kullanılır?

Nikel elementiyle ilgili en çok sorulan sorulardan biri de kullanım alanlarıdır. Magmatik kayaçların oldukça yaygın bir elementi olan nikelin yarısından fazlası demir içeren alaşımlarda kullanılmaktadır. Özellikle paslanmaz çelikler başlıca kullanım alanını oluşturmaktadır. Ayrıştırma özelliği sebebiyle madeni para basımlarında kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda korozyona dayanma kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple roket motorlarında tercih edilir. Sert ve dövülebilir yapıya sahip olması sebebiyle teknelerde de kullanımı yaygındır.

Nikel Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Ülkemizdeki en büyük nikel yatakları Manisa ve Eskişehir illerinde yer almaktadır. Türkiye’de en çok nikel Manisa- Çaldağ bölgesinde bulunmaktadır. Jeolojik konum itibariyle Anadolu’nun farklı yerlerinde nikel rezervleri konumlanmıştır. Ülkemizdeki toplam nikel rezervi ortalama 40 milyon ton kadardır. Bunun 30 milyon tonu Manisa- Çaldağ yöresinde yer almaktadır.

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Nikel Madeni Kullanım Alanları

Nikel madeni kullanım alanı açısından çeşitlilik göstermektedir. İşte, başlıca nikel madeni kullanım alanları:

Roket motorları

Paslanmaz çelik üretimi

Lokomotif ürünlerde

Cam içlerinde

Hibrid araç ve pillerde

Tel yapımında

Çivi ya da boru yapımındaki çeşitli alaşımları yapmak için

Deniz suyunu tuzdan arındırma tesislerinde

Teknelerde

Mıknatıs ve bozuk para üretiminde

Mutfak eşyaları

Küpe ve saatler

Elektronik cihazlar

Tıbbi uygulamalar

Otomotiv endüstrisi

Gitar telleri

Nikel Nerede Kullanılır?

Doğadan elde edilen madenlerin belirli özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bu özellikler onların kullanım alanlarında da belirleyici rol üstlenmektedir. Nikel bir geçiş elementidir. Genellikle paslanmaz çelik gibi alaşımlar oluşturmak için diğer metallerle alaşım halinde bulunur. Korozyona yani oksitlenme ve aşınmaya karşı dayanıklı olduğundan ötürü bu özelliğinden genel olarak faydalanılmaktadır. Endüstriyel üretiminde kullanım için elverişli bir yapıdadır.

Nikel Madeni Ne İşe Yarar?

Korozyona karşı dayanıklı olan nikel, diğer metalleri korumak için tercih edilir. Yüksek sıcaklıkta dahi korozyona etkili olduğundan dolayı ekmek kızartma makineleri ve fırınlarda tercih edilir. Deniz suyunu tatlı suya dönüştüren arıtma tesislerinde de nikelden yararlanılmaktadır. Madeni paralarda tercih edilir. Amerika’nın beş centlik parasını %25’i nikelden oluşmaktadır. Ayrıca nikel bitkisel yağları hidrojenlemek için de katalizör olarak kullanılmaktadır. Cam yapımında da nikelin izlerine rastlarız. Cam yapımında kullanılan nikel cama yeşil rengini vermektedir.