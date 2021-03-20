'Bir yıl sonra ilk defa İstanbul'a geldik'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, geçtiğimiz gün reklamcı eşi Serdar Erener ile birlikte Refik Anadol'un Dolapdere, Pilevneli'deki sergisinde görüntülendi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaibrahimgil, bir yıl aradan sonra ilk defa İstanbul'a geldiklerini söyledi.
44 yaşındaki şarkıcı, "Refik Anadol'un başından beri hayranıyım. Salgın düşünmedik, kalktık geldik. İlk defa beraber şehre geldik. Şehrin dışında, ormanın yanında yaşıyoruz. İşlerim dışında evdeyim, sırtımı daha önceden şehre dönmüştüm, salgın onu hızlandırdı" dedi.
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