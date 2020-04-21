"Sen de benim saçımı sar aşkım"

HABERTURK.COM

Salgın nedeniyle herkes gibi evde olan şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerine moral verdi.

Karaibrahimgil, bu süreçle ilgili paylaşımında şunları söyledi:

Hepimiz gibi ben de bu süreçte evdeyim ve bu zamanı bir koza zamanı olarak düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Okuduklarımızla, dinlediklerimizle ve farkına vardıklarımızla kanatlanmış olarak çıkacağız kozalarımızdan. Hem kendimizin hem birbirimizin hem de dünyamızın kıymetini bilerek…

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