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        Haberler Magazin Nilgün Belgün: Evli, mutlu, köpekli günlerimden - Magazin haberleri

        Nilgün Belgün: Evli, mutlu, köpekli günlerimden

        Daha önce üç kez evlenip boşanan Nilgün Belgün, Atilla Demircioğlu ile evli olduğu döneme ait fotoğraflarını yayımladı; "Evli, mutlu, köpekli günlerimden..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 10:28 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:28
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        "Evli, mutlu, köpekli günlerimden"
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        Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Belgün, Atilla Demircioğlu ile evli olduğu dönemde eski eşine çektirdiği fotoğraflarını yayımladı.

        "ÖNCE HER ŞEY GÜZEL BAŞLAR BAZEN BİTER"

        Nilgün Belgün, paylaşımında "Evli mutlu köpekli günlerimden... Bu fotoğrafı 90'larda Marmaris'te eşim Atilla çekmişti. Ben aslında kediciyim. Çocukluğumdan beri kedi vardır evimde. Bu kez Atilla ile beraber karar verip Dosi’yi almıştık. Dosi’yi de çok sevdim, çok anlaştım. Hayatımda ilk defa hem kedim Şila hem de köpeğim oldu. Onlar da birbirleriyle mutluydular. Sonra biz ayrıldık. Kedi bende köpek Atilla'da kaldı. Hafta sonları bana getiriyordu görmem için... Artık kedimiz Şila da köpeğimiz Dosi de hayatta değiller. Bu fotoğraf bana o günleri hatırlattı. Hayat da böyledir işte; önce her şey güzel başlar, bazen devam eder bazen biter" ifadelerini kullandı.

        3 EVLİLİK YAPTI

        İlk evliliğini tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapan Nilgün Belgün'ün bu birliktelikten Oylum adında kızı bulunuyor.

        Daha sonra İlhan Gencer ile nikah masasına oturan Belgün'ün bu evlilikten de Merve adında bir kızı var. Usta oyuncu son evliliğini de Atilla Demircioğlu ile gerçekleştirmişti.

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        #Nilgün Belgün
        #atilla demircioğlu
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