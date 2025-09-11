Habertürk
        Nilperi Şahinkaya paylaşımıyla endişelendirdi; "Annemsiz yapamıyorum"

        Nilperi Şahinkaya paylaşımıyla endişelendirdi

        Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini endişelendirdi. Şahinkaya, kısa süre içinde; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" notunu yayımlayıp sildi

        Giriş: 11.09.2025 - 08:09 Güncelleme: 11.09.2025 - 08:42
        Veda gibi mesajı endişelendirdi
        Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ın vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla dikkat çekti.

        Nilperi Şahinkaya, annesiyle olan fotoğrafını; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla yayımladı.

        Kısa süre içinde söz konusu paylaşımını kaldıran Nilperi Şahinkaya'nın bu adımı, sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Sevenleri, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin endişelendi.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapısının önünde park halinde olduğu görüldü.

        #nilperi şahinkaya
        #Meltem Vural
