        Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturap Bekar'ı kızdırdı

        Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturap Bekar'ı kızdırdı

        Bir süredir yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, çektiği bir videoda; "Şu anki sevgilim" demesi üzerine Bekar'ın tepkisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:27
        Sevgilisini kızdırdı
        2025'in son aylarında Baturalp Bekar ile ilişkisini ilan eden Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce evlilik teklifi beklediğini açıklamıştı.

        Baturalp Bekar ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıyan Nilperi Şahinkaya, son paylaşımıyla sevgilisini kızdırdı.

        Nilperi Şahinkaya, video çektiği sırada; "Şu anki sevgilim" demesi üzerine Baturalp Bekar kısa süreli şok yaşadı. Şahinkaya'nın gülmesi üzerine Bekar, "Şu anki sevgilim ne demek?" diyerek, sevgilisine "Ne sırıtıyorsun?" karşılığını verdi.

        Gün Başlıyor - 8 Ocak 2026 (Yeni Yargı Paketi Olacak Mı?)

        "İsrail Suriye kırsalına bayrak çekti" Trump, Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı. Türkiye ile Malezya arasında anlaşma imzalandı. Yeni Yargı Paketi olacak mı? Borsada manipülasyon soruşturması. En düşük emekli aylığı toplantısı. Adli emanet soygununda yeni görüntü. ABD'de Kilisede silahlı saldırı. Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu. Özgür Özel'den "İç Cephe" açıklaması. İran'da protestolar aralıksız sürüyor. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

        #nilperi şahinkaya
        #Baturalp Bekar
