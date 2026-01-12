Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturap Bekar'ı kızdırdı

2025'in son aylarında Baturalp Bekar ile ilişkisini ilan eden Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce evlilik teklifi beklediğini açıklamıştı.

Baturalp Bekar ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıyan Nilperi Şahinkaya, son paylaşımıyla sevgilisini kızdırdı.

Nilperi Şahinkaya, video çektiği sırada; "Şu anki sevgilim" demesi üzerine Baturalp Bekar kısa süreli şok yaşadı. Şahinkaya'nın gülmesi üzerine Bekar, "Şu anki sevgilim ne demek?" diyerek, sevgilisine "Ne sırıtıyorsun?" karşılığını verdi.