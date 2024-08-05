Nilperi Şahinkaya: Yasak meyveyi arıyorum
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bikinili fotoğraflarını yayımladı. Şahinkaya, pozlarına "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü
Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Nilperi Şahinkaya'dan yeni tatil pozları geldi.
Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan oyuncu, bikinili fotoğraflarını yayımladı.
Nilperi Şahinkaya pozlarına; "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü.
Ünlü oyuncu, haziran ayında sevgilisi Emre Yusufi ile Bodrum'da tatil sezonunu açmıştı.
Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde evlilik soruları karşısında üzerine gülerek; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullandı.