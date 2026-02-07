Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Nilüfer Belediyespor Eker: 3 - Galatasaray Daikin: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Nilüfer Belediyespor Eker: 3 - Galatasaray Daikin: 0 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

        Giriş: 07.02.2026 - 21:48 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:48
        Galatasaray Daikin deplasmanda mağlup!
        Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor Eker'e 3-0 yenildi.

        Salon: Cengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

        Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaya, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Edwards)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Aslı Tecimer, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla)

        Setler: 28-26, 25-16, 27-25

        Süre: 92 dakika (31, 23, 38)

