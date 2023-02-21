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Nilüfer: Çocukları koruyamadık

Nilüfer, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından üzüntüsünü dile getirdi. Şarkıcı, "Günlerdir boğazım düğüm düğüm, içim acıyor. Çocuklar öldü, bu depremde bebekler öldü. Benim güzel ülkem bunu hak etmedi. Her bir çocuk bizim umudumuz, bizim geleceğimiz ama onları koruyamadık" ifadelerini kullandı

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  • Nilüfer: Çocukları koruyamadık - Deprem haberleri

    Merkezüssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki peş peşe depremlerin ardından dün akşam Hatay ve çevre illerde hissedilen 6.4 ile 5.8 büyüklüğünde iki deprem kentte korku yarattı.
  • Nilüfer: Çocukları koruyamadık - Deprem haberleri

    Hatay'daki depremin ardından 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır 294 kişi ise yaralandı.
  • Nilüfer: Çocukları koruyamadık - Deprem haberleri

    "ÇOCUKLARI KORUYAMADIK"

    Şarkıcı Nilüfer de yaşanan depremlerin ardından bir paylaşımda bulundu. Üzüntüsünü dile getiren Nilüfer, "Günlerdir boğazım düğüm düğüm, içim acıyor. Can kaybımız çok, daha da artacak gibi görünüyor. Allah'tan rahmet diliyorum kayıplarımıza, içim yanarak... Çocuklar öldü, bu depremde bebekler öldü. Benim güzel ülkem bunu hak etmedi. Her bir çocuk bizim umudumuz, bizim geleceğimiz ama onları koruyamadık. Artık bir şeyler değişmeli. Artık el ele vermek, tek yürek olmak, birlik olmak zamanıdır" dedi.

    Fotoğraflar: AA, HT Magazin, Instagram

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