Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya doğum günü sürprizi: Sen benim hayatımın en değerli varlığısın - Magazin haberleri

Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya doğum günü sürprizi: Sen benim hayatımın en değerli varlığısın - Magazin haberleri

Nilüfer, dün 23'üncü yaşına giren kızına sahnede doğum günü sürprizi yaptı. Sahnede kızı için pasta kesen ünlü şarkıcı, duygusal bir konuşma yaptı.

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"SEN BENİM HAYATIMIN EN DEĞERLİ VARLIĞISIN"

Nilüfer, kızına "Sen benim hayatımın en değerli varlığısın güzel kızım. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu güzel yılların olsun. İyi ki doğdun canım benim" sözleriyle seslendi.