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Nilüfer Kurt'un korku dolu anları

Emekli manken ve oyuncu Nilüfer Kurt, İstanbul Ataköy'deki evine hırsız girdi. Kızıyla yaşadığı evinde, gece uyandığında eli silahlı hırsızlarla karşılaşan Kurt, büyük korku yaşadı. Dehşet dolu anları anlatan Kurt, "Uyandım ve onlarla karşılaştım. Evi soymuşlardı ve benden susmamı istediler" dedi. Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı

Nilüfer Kurt'un korku dolu anları - Magazin haberleri
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Nilüfer Kurt'un Ataköy'deki evine geçtiğimiz pazar gecesi hırsızlar girdi. Yaşanan korku dolu olayda, bir ses geldiğini duyan Kurt, uyandı ve salondan ışık geldiğini fark etti. Kızının uyandığını sanan Kurt, salona geçtiğinde ise büyük bir şok yaşadı.

HIRSIZLARLA YÜZ YÜZE GELDİ

Kurt, eli silahlı hırsızla karşılaştı. Yaşadığı korkuya rağmen sesini çıkarmayan Nilüfer Kurt, hırsızın mermileri silaha sürdüğünü daha sonra ise laptop, telefon ve çantasını alan iki hırsızın kaçtığını belirtti. Oyuncu, yaşadığı olayı Show Ana Haber'den Serhat Alaattinoğlu'na anlattı.

Kurt, "Pazar günü bir ses geldi baktım ışık geziyor evin içinde. İlk başta kızım sandım. Kafasını gördüm, korku filmlerinde olur gibi döndü 'Sakın sesini çıkarma' dedi. Mermiyi silahın ağzına verdi gibi hareket yaptı. Onu hissedince hiç kıpırdamadım" diye konuştu.

Kurt'un bilgisayarını, çantasını ve cep telefonunu çalan hırsızlar olayın ardından kayıplara karıştı. Polisin Nilüfer Kurt’un evine giren iki hırsızın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

"EVLATLARIMA ZARAR GELMEDİĞİ İÇİN..."

Yaşadığı şoku sosyal medya hesabından da paylaşan Kurt, "Sevgili dostlarım, pazar sabahı 05.30 sırlarında silahlı iki soyguncu evime girdi. Uyandım ve onlarla karşılaştım. Evi soymuşlardı ve benden susmamı istediler. Uzatmayacağım, neyse ki bize zarar vermeden gittiler. Evde evlatlarım vardı. Beni bilen bilir, ancak evlatlarıma zarar gelmediği için şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

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