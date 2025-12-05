Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Niners Chemnitz: 63 - Türk Telekom: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Niners Chemnitz: 63 - Türk Telekom: 87 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i 87-63 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 01:11 Güncelleme: 05.12.2025 - 01:11
        BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Alman ekibi Niners Chemnitz'i 87-63 mağlup etti.

        Chemnitz kentindeki Messe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-14 üstün geçen Türk Telekom, soyunma odasına 45-38 önde gitti.

        Üçüncü çeyreği de 65-48 önde bitiren Türk Telekom, müsabakadan 87-63 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Türk Telekom grupta 6. galibiyetini alırken, Niners Chemnitz ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

