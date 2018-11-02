Niort - Le Havre maçı ne zaman?

Fransa Ligue 2 maçında Niort ile Le Havre, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Niort 20 puanla 6. sırada, Le Havre 19 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Niort, son 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Le Havre son 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 289. İddaa'da Niort kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Le Havre kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Niort önceki hafta Ajaccio mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Le Havre ise Fc Tours karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Niort, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Niort, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Le Havre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Le Havre, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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