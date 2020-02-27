Survivor 2020’de yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor karakteri oluşturmaz, ortaya çıkarır sözleriyle daha ilk bölümden itibaren araştırılmaya başlandı. Takipçileri Nisa Bölükbaşı hakkında internet sayfalarını kurcalıyor. Survivor Nisa Bölükbaşı Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? İşte Nisa Bölükbaşı hakkında detaylar.

NİSA BÖLÜKBAŞI HAYATI

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında, Prag'da doğdu. 22 yaşındaki genç kadın, yengeç burcu özelliklerini taşıyor. Henüz 3 aylıkken sporla tanışan Bölükbaşı, annesi ile yüzmeye başladı. Büyüdükçe yüzmeye yalnız devam eden Nisa Bölükbaşı, henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımı hedefledi. Aynı yıl profesyonel kayak yapmaya davet edilen Bölükbaşı, dağlar bulunduğu yerden çok uzak olması sebebiyle daveti reddetti. 8 yaşındayken profesyonel bir şekilde çiftler, single ve tenis oynamaya başlayan Bölükbaşı, çocuk yaşta mükemmel başarılar elde etti.