2024-2025 eğitim-öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve öğretmenler nisan ayında yapılacak ara tatilin heyecanını şimdiden hissetmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre ikinci dönemin kısa molası, hem dinlenmek hem de yeni döneme zinde başlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, bu yıl Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak ve kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar…