Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Nisan ayına girmemizle birlikte evde bakım maaşı ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Engelli bireyler ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla yapılan ödemeler, her ay hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
Evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili güncel gelişmeler yakından izleniyor. Memur katsayısındaki artış sonrası Ocak ayında zamlanan evde bakım maaşı, 10 bin 125 TL'ye yükseldi. Mart ayında toplam 5.4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan'da başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Memur maaşlarındaki artış nedeniyle evde bakım maaşı 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.