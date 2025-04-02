2025 Nisan ayı kira artış zam oranı ne zaman belli olacak? İş yerleri ve konutlara en fazla yüzde kaç zam yapılacak?
Milyonlarca kiracı ve mülk sahibi Nisan ayı kira artış oranını merak ediyor. TÜİK tarafından Mart enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı konut ve iş yeri kira artış oranı da netlik kazanacak. Mart ayı için belirlenen tavan kira zam oranı yüzde 53,83 olmuştu. Peki, TÜİK Mart enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak, Nisan kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte, detaylar...
Her ay TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor. Enflasyon verileriyle beraber, iş yeri ve konutlarda uygulanabilecek tavan kira zam oranı da netlik kazanıyor. Mart ayında yüzde 53,83 olarak açıklanan kira artış oranının Nisan ayında yüzde kaç uygulanacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Nisan kira tavan zam oranı ne zaman belli olacak?
TÜİK MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.
2025 NİSAN KONUT VE İŞ YERİ KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK'in 3 Nisan'da, Mart enflasyon rakamlarını açıklamasıyla iş yeri ve konutlarda Nisan ayı için uygulanabilecek tavan zam oranı netlik kazanacak.