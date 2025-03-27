Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Nisan yaşlı ve engelli aylığı bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı yaşlı ve engelli aylığı erkene çekilecek mi, ayın kaçında yatacak?

        Nisan ayı yaşlı ve engelli aylığı Ramazan Bayramından önce yatar mı?

        Nisan ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri için hak sahipleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konuya dair güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, yaşlı ve engelli aylıkları bayramdan önce hesaplara yatacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Son olarak 10 Mart’ta hak sahiplerine toplam 6,2 milyar lira ödeme yapıldı. Nisan ayı ödemeleri için ise gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrildi. Ramazan Bayramı nedeniyle ödemelerin erkene alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair güncel bilgileri araştırıyor. Peki, Nisan yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

        2

        2025 NİSAN YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 Mart günü yaşlı ve engelli aylıklarını yatırdı. Ancak 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle, bu ay için ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Bakanlıktan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

        3

        2025 MART AYINDA 6,2 MİLYAR TL ÖDENDİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

        4

        YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

        Aşağıdaki linkten e-Devlet üzerinden yaşlı ve engelli maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

        YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti