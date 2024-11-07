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        Haberler Magazin Niyazi Koyuncu ağabeyi Kazım Koyuncu doğum gününde andı: Hep bizimlesin - Magazin haberleri

        Kazım Koyuncu doğum gününde anılıyor

        2005'te kanser nedeniyle hayata veda eden Kazım Koyuncu, doğum gününde anılıyor. Niyazi Koyuncu, ağabeyini; "İyi ki doğdun ağabey, iyi ki... Hep bizimlesin" sözleriyle andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:53
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        "Hep bizimlesin"
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        Karadeniz müziği ile rock müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Kazım Koyuncu, 2005'te kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da merhum şarkıcı doğum gününde anıldı. Kazım Koyuncu'nun kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Niyazi Koyuncu, ağabeyini yaş gününde duygusal bir mesajla andı.

        "İYİ Kİ..."

        Ağabeyinin fotoğrafını paylaşan Niyazi Koyuncu, Kazım Koyuncu'yu "İyi ki doğdun ağabey, iyi ki... Hep bizimlesin" sözleriyle andı.

        Kazım Koyuncu, yaşasaydı bugün 53'üncü yaşına girecekti.

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        #kazım koyuncu
        #Niyazi Koyuncu
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