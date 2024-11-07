Karadeniz müziği ile rock müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Kazım Koyuncu, 2005'te kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybetmişti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da merhum şarkıcı doğum gününde anıldı. Kazım Koyuncu'nun kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Niyazi Koyuncu, ağabeyini yaş gününde duygusal bir mesajla andı.

"İYİ Kİ..."

Ağabeyinin fotoğrafını paylaşan Niyazi Koyuncu, Kazım Koyuncu'yu "İyi ki doğdun ağabey, iyi ki... Hep bizimlesin" sözleriyle andı.

Kazım Koyuncu, yaşasaydı bugün 53'üncü yaşına girecekti.