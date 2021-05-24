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Nobel Barış Ödüllü Myanmar lideri Aung San Su Çii duruşmaya çıkacak

Myanmar'ın askerî darbe tarafından devrilen lideri Aung San Su Çii pazartesi günü duruşmaya çıkacak.

Nobel Barış Ödüllü Myanmar lideri Aung San Su Çii duruşmaya çıkacak
Myanmar'ın darbeyle devrilen lideri duruşmaya çıkacak
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1 Şubat 2021 tarihinde ülkede askerî rejim tarafından darbeyle yönetime el koyulmasıyla başlayan süreçte tutuklanan lider pazartesi günü duruşmaya çıkacak.

Aung San Su Çii'nin avukatı duruşma öncesi, Thae Maung Maung, Suu Çii'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve mahkemeden önce kendisiyle 30 dakika yüz yüze görüştüğünü söyledi.

75 yaşındaki Aung San Su Çii, ülkede demokrasiyi inşa etmek adına attığı adımlarla biliniyor. Aung Su Çii, devlet sırlarını ihlal etmeye kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Ulusal Demokrasi Birliği partisinin lideri, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan darbeden bu yana tutuklanan 4 binden fazla kişi arasında yer alıyor.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu'nun devrilmesiyle başlayan süreç,seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.

Myanmar’daki Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği tarafından açıklanan verilerde, 1 Şubat 2021 tarihinde başlayan darbeden bu yana 815 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve 3,300 kişi gözaltına alındığı belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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