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Nobelli yazar Annie Ernaux İstanbul Film Festival'ine konuk oluyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali'ne 2022 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Fransız yazar Annie Ernaux olacak. Ernaux, 13 Nisan’da Fransız Kültür Merkezi’nde 'Super-8 Yılları' filminin katılıp izleyicilerin sorularını cevaplayacak.

Nobelli yazar Annie Ernaux İstanbul Film Festival'ine konuk oluyor
HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve 7 Nisan’da gösterimleri başlayan 42. İstanbul Film Festivali ilk 4 gününü geride bıraktı. Ek seanslarla 19 Nisan’a kadar sürecek festival kapsamında yerli ve yabancı birçok filmin gösterimi yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak. Festivalde gösterimlerin yanı sıra özel etkinlikler ve söyleşiler de düzenlenecek.

Nobel ödüllü Annie Ernaux festivale konuk oluyor

Festival konuklarından biri de 2022 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Fransız yazar Annie Ernaux olacak. Ernaux’nun 8 mm hatıra filmlerini bir araya getirerek hazırladığı ve oğlu David Ernaux-Briot ile birlikte yönetmenliğini yaptığı Super-8 Yılları filminin 13 Nisan’da Fransız Kültür Merkezi’ndeki gösterimi, yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek. Gösterimi takiben düzenlenecek soru-cevap bölümünün ardından Ernaux, yayımlanan son kitabını okurlar için imzalayacak.

Panel: Belgesel Filmlerde Kurgu Süreci

Festival kapsamında 15 Nisan Cumartesi saat 14.00’te Sinematek/Sinema Evi’nde Belgesel Filmlerde Kurgu Süreci başlıklı bir panel düzenlenecek. Kurgucular Dayanışması (KUDA) ile beraber gerçekleştirilecek bu iki panelde, festival programında yer alan filmlerin kurgucuları, bu filmlerin kurgusunda yaşadıkları serüvenleri ve film yaratma süreçlerinde kurgucunun rolünü anlatacak. Moderatörlüğünü Çiçek Kahraman'ın yapacağı panele İdil Akkuş, Fırat Yücel, Tuvana Simin Günay, Feyza Kayıkçı konuşmacı olarak katılacak.

Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek film gösterimleri

Festivalde birçok filmin gösterimi Türkiye’den ve yurtdışından gelen film ekiplerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Gösterim programı https://film.iksv.org/tr/program adresinden incelenebilir.

Festival salonları ve biletleri

Festivalin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılıyor.

Ek seanslar

Festival izleyicisinin yoğun ilgisi üzerine 19 Nisan Salı gününe aşağıdaki gösterimler programa eklendi:

Atlas 1948
16.00 | Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri
19.00 | Suç Bende
 Küçük Evren
21.30 | Kızıl Gökyüzü

Kadıköy Sineması
13.30 | Sonsuz Sır
16.00 | Tanrı'nın Yarattıkları
19.00 | Hırçın
21.30 | Pasajlar

City's WAM
19.00 | Saint Omer
21.30 | Ren Altını

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