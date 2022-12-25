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Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

Yılın sonuna doğru yaklaşırken yılbaşı heyecanı da herkesi sarmış durumda. Noel ve yılbaşının çok yakın tarihler olması nedeniyle de bu iki kavram birbiriyle sıklıkla karıştırılıyor. Hristiyanlık ve Batı kültürünün baskın olmasından dolayı dünya kültürünü oldukça etkileyen Noel 25 Aralık'ta kutlanıyor. Peki neden? Yılbaşı kutlamaları ile Noel’in arasındaki fark nedir?

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  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    Kış mevsimi kutlamaları arasında en ünlü kutlamalardan olan Noel bugün tüm dünyada kutlanıyor. Latince Natalis (doğum) kelimesinden gelen Noel Türkçe'ye Fransızca Noël sözcüğünden geçmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde Hristiyanlar 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gecede Noel bayramını kutluyor. Yılbaşı ve Noel bayramı arasındaki fark her sene Türkiye'de bazı tartışmalara neden oluyor. Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    NOEL NE ZAMAN KUTLANIYOR?

    Noel bu yıl bugün kutlanıyor. Kiliselerde ise ayinler bu akşam yapılacak. Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil.

    Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık'ı resmi tatil olarak kabul ediyor.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor.

    Noel'de çam ağacı süsleme adetinin 16'ncı yüzyılda Almanya'da çıktığı ve Avrupa geneline buradan yayıldığı düşünülüyor.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    25 Aralık'ı birçok kişi ailesiyle birlikte geçiriyor. Öğlen aile yemeği yeniliyor ve geleneksel bir Noel yemeği menüsünde genellikle hindi ve sebze oluyor.

    Dükkanlar ve mağazaların önemli bir bölümü kapalı oluyor. Örneğin İngiltere'de 25 Aralık'ta tren, metro, otobüs gibi hiçbir toplu taşıma aracı çalışmıyor.

    İsa Peygamber'in doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    Ermeni Ortodoks Kilisesi ise İsa Peygamber'in doğumunu 6 Ocak günü kutluyor.

    Miladi takvim başlangıcı olan yılbaşı kutlamaları ile Noel kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle sıkça karıştırılıyor.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    NOEL BAYRAMI NEREYE DAYANIYOR?

    Noel Bayramı, her yıl 25 Aralık’ta kutlanıyor. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arefesiyle başlıyor ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.

    Noel, Hristiyanlar tarafından "Kurtarıcı Mesih" olarak kabul edilen Hz.İsa'nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayram.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodokslarsa, Noel'i Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ta kutluyor.

    Noel bayramının temelinde antik çağlarından beri kutlanan pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnalia bayramları var.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    Roma İmparatorluğu döneminde, Hristiyanlar yerel halkın bu dini daha kolay benimsemesi için pagan bayramlarını dini bir bayram olarak kutlamaya başladı. Aslında dini ve tarihi kaynaklarda Hz.İsa'nın doğum tarihi tam olarak bilinmiyor.

    Günümüzde ise Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini esaslarından arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir evrensel bir bayram haline geldi.

    Bu değişikliğin en belirgin simgelerinden biriyse "Noel Baba" figürü.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    NOEL NEDEN FARKLI TARİHLERDE KUTLANIYOR?

    İsa Peygamber'in genel olarak Batı Şeria sınırları içinde bulunan Beytüllahim'de dünyaya geldiğine inanılıyor.

    Noel kutlamalarının ne zaman, nasıl başladığı tam bilinmemekle birlikte, ilk yazılı kayıt M.S. 4'üncü yüzyıl tarihini taşıyor.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 4'üncü yüzyılda Hristiyanların serbest bırakılmasıyla birlikte kutlamaların da yaygınlaştığı düşünülüyor.

    Roma İmparatorluğu'nda 25 Aralık'ta kutlanan Yenilmez Güneşin Doğum Bayramı nedeniyle Noel'in de bu tarihte kutlanmaya başladığını öne sürenler de var.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    Ermeni Ortodoks Kilisesi ise 25 Aralık'ın Romalılardan gelen bir adet olduğunu ve ilk dönem Hristiyanlara ait tarihi kayıtlarda İsa Peygamber'in doğum tarihinin 6 Ocak olarak gösterildiğini söylüyor.

    Bu nedenle Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel'i 6 Ocak günü kutluyor.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    NOEL İLE YILBAŞI AYNI ŞEY Mİ?

    Sıklıkla birbiriyle karıştırılan Noel ve yılbaşı kutlamaları aynı şey değil!

    Noel, İsa Peygamber'in doğumunun kutlandığı 25 Aralık günü Hristiyanlara özgü bir bayram.

    Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı olmayıp, dünya genelinde birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim.

    Yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor ve 1 Ocak günü birçok ülkede resmi tatil sayılıyor.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    YILBAŞI KUTLAMALARININ KAYNAĞI NEDİR?

    Yılbaşı kutlamaları yeni yılı karşılamak amacıyla yapılıyor. Bu gelenek milattan önce 46 yılında Roma İmparatorluğunun önemli liderlerinden Julius Sezar tarafından başlatıldı.

    Yeni yılın ilk günü, dünyada en yaygın şekilde kullanılan Miladi takvimin ocak ayının ilk günü olarak belirlendi.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    Her alanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyan yeni yıl, dünyada birçok ülkede değişik gelenek ve etkinliklerle kutlanıyor. Tümünün ortak amacı ise, gelecek yılın umutla bolluk ve şans getirmesi.

    31 Aralık'ı 1 Ocak’a bağlayan gecede kutlanan yeni yıl ile Noel bayramı temelde birbirinden farklı. Ancak iki bayramın yakın olmasıyla, Türkiye gibi Noel kültürüne yabancı olan ülkelerde sıkça karıştırılıyor.
  • Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

    'NOEL BABA' KİM?

    "Noel Baba", 24 Aralık gecesi evlere gizlice girerek çocuklara hediye bırakan efsanevi bir figür. Günümüzde, kırmızı elbiseli, kır saçlı, beyaz sakallı, sevimli birisi olarak resmediliyor.

    "Noel Baba" efsanesinin Piskopos Nikola’yı konu alan Hollandalı Sinterklaas hikayesine dayanıyor.

    "Noel Baba"nın, sene içerisinde "yaramazlık yapmayan" çocuklara hediye getirme geleneği ise İskandinav mitolojisindeki Tanrı Odin'den geliyor.

 

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