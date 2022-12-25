Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?

Roma İmparatorluğu döneminde, Hristiyanlar yerel halkın bu dini daha kolay benimsemesi için pagan bayramlarını dini bir bayram olarak kutlamaya başladı. Aslında dini ve tarihi kaynaklarda Hz.İsa'nın doğum tarihi tam olarak bilinmiyor.

Günümüzde ise Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini esaslarından arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir evrensel bir bayram haline geldi.

Bu değişikliğin en belirgin simgelerinden biriyse "Noel Baba" figürü.