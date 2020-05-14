Normalleşme takvimi, koronavirüs salgının kontrol altına alınması vaka ve ölüm oranlarının azalması ile birlikte vatandaşların gündeminde. Normalleşme adımlarıyla ilgili tek resmi açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte resmi olarak açıklanan normalleşme adımları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "NORMALLEŞME" AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor" dedi.

"YAŞLILARIMIZA HER TÜRLÜ İHTİMAMI GÖSTERİYORUZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu." dedi.

"Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurallara riayet ederek gösterdikleri sabır ve fedakarlık için vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

"NORMALLEŞME ADIMLARI 10 MART ÖNCESİ GİBİ ALGILANMAMALI"

"Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek durumundayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300'ündeki karantina uygulaması sona ererken, 112'sinde devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor." ifadelerini kullandı

"TAMAMEN ESKİ GÜNLERE GERİ DÖNMÜYORUZ"

"Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz." diyen Erdoğan, "Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL KORUMA KALKANINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu." dedi.

"Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Erdoğan, "Türkiye'nin salgın krizini yönetmedeki başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır." açıklamasında bulundu.

"19 MAYIS DAHİL 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA SINIRLANDIRILMASI UYGULANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." dedi.

"9 İLDE DAHA GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI KALDIRILDI"

Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi.

İlk kısıtlamalar 30 büyükşehir ve Zonguldak'a getirilmişti. Daha sonra bu sayı 24'e şimdi de 15'e düşürüldü.

"EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK"

Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektiklerini kaydeden Erdoğan, "Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz." dedi.

Noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini de sağladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Artık yarısını geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifimizi bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden Ramazan ayının bereketini, rahmetini üzerimizden eksik etmemesini diliyorum.

"ANNELERİMİZİN GÖNLÜNÜ HOŞ TUTMALIYIZ"

Önümüzdeki günlerde gizlenen leyle-i kadrinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Elleri öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir.

Gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlar hayatta iken gönüllerini almalarını, bizlerden razı olmalarını sağlamalıyız. Özellikle koronavirüs salgınlarında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef bakım evlerinde yaşanmıştır.

"YAŞLILARIMIZIN EVDE BAKIMINI SAĞLIYORUZ"

Türkiye'de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 bin üzerimizdeki vatandaşımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak yaşlılarımıza ilave destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın bakımlarını evde sağlıyoruz.5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek gruplarınca hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtımına kadar pekçok hizmet verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin Vefa Sosyal Destek grubu kardeşimizin her birine milletim adına teşekkür ediyorum.

"BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRAYI BULDU"

Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer belediyelerde Vefa Sosyal Destek Yardımı'na örnek bir dayanışma sergilediler. Bizbize Yeteriz Kampanyamızda yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibarıyla bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz. Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik. Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Şehirlerde yaşayanların evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine, sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık.

"KURALLARA RİAYET EDEREK YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan 2 ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.

"300 YERLEŞİM BİRİMİNDE KARANTİNA UYGULAMASI SONA ERDİ"

Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliye riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo. Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. 300 karantina uygulaması sona erdi 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan bir araya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor.

"MASKESİZ ASLA EVİN DIŞINA ADIM ATMAYACAĞIZ"

Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde her yerde fiziki mesafeyi koruyacağız. Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız. Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.

"SSK VE BAĞ-KUR'A ÖDENİLEN MİKTAR 40 MİLYAR LİRAYI BULDU"

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabileceklerini evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içerisindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

"BAŞAKŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞINI JAPON BAŞBAKAN İLE YAPACAĞIZ"

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.Dün Gayrettepe-İstanbul Metro Hattı'nın tünel ışığını görme törenini icra ettik. En geç Eylül 2021'de tamamını hizmete açmayı planlıyoruz. Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin inşaatını inceledik. 20 Nisan'da Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Hastanemizin ikinci etabını sayın Abe ile birlikte 21 Mayıs'ta hizmete açıyoruz.

"11'İ KANSER OLMAK ÜZERE 43 KRİTİK İLACI ÖDEME KAPSAMINA ALDIK"

Tamamen Türkiye'ye mahsus bir model olan genel sağlık sigortası sistemimizin önemini bu süreçte hep birlikte çok daha iyi gördük. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi aylık 88 lira gibi herkesin gücünün yeteceği meblağ ile dahil olduğu bu sistem pek çok ülke tarafından yakın takibe alınmıştır.Özel sağlık kuruluşlarının da makul katkılarla sisteme dahil olması ülkemize mahsus bir uygulamadır. Salgın döneminde tedavi yönteminde, ilaçlarıyla 11 kanser olmak üzere 43 kritik ilacı ödeme kapsamına alarak vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde tuttuğumuzu gösterdik.

"KURUM VE İŞLETMELERİMİZ BU REHBERE GÖRE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK"

Bu vesile ile 11-17 Mayıs Sosyal Güvenlik Kurumu Haftası dolayısıyla tüm çalışanlarına gayret ve emekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır. Ülkemizin sağlık hizmetlerinde yakın dönemde dünyanın önde gelen markalarından biri haline gelmesine bu tablo katkı sağlayacaktır.Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığımız her sektörde bu adımların nasıl, hangi aşamalara göre ne şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazırladı. Kurumlarımız, işletmelerimiz bu rehbere göre faaliyetlerini yürütecektir. Ülkemizin dün tamamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini görmekten memnuniyet duyduk.

"16-17-18-19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK"

Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacaktır. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

KISITLAMANIN DEVAM ETTİĞİ İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

KISITLAMANIN SONA ERDİĞİ İLLER

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla

"MASKE SATIŞLARINDA ÜST SINIR 1 LİRA OLARAK BELİRLENDİ"

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibarıyla faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine sağlıyoruz. 450 milyon cerrahi maskeyi, çeşitli yöntemlerle çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık.

"ÜÇÜNCÜ FAZ NAKİT DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI"

Yıkanabilir bez maske standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar içinde bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırarak 20 Mayıs'a kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik üçüncü faz nakit desteği ödemeler başladı. Bu kapsamda 900 bin kişiyi buldu. Sadece Ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aktardık.

"YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 3 LİRA 40 KURUŞ OLARAK BELİRLENDİ"

Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı. Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir. Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.

"ILISU BARAJININ İLK TRİBÜNÜ 19 MAYIS'TA AÇILACAK"

Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu Barajı'nın 6 tribününden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük kriz dönemleri güçlü liderlik, güçlü yönetim gerektirir. Türkiye milletin desteğini almış, ülkemizi hedeflerine ulaştırma hedeflerine sahip bir yönetime sahiptir. Cumhur İttifakı ile yönetimimiz daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdik. 4 yıla yakın sürede Cumhur İttifakı her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türkiye'nin, Türk milletinin bekasına sahip çıkarak dimdik ayakta kalmıştır.

"CUMHUR İTTİFAKI KUTLU YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK"

MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya güçleri yetmeyecektir. Terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki haklarımızı korumaya sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız. Yurtdışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

"BİZİM HESAPLAŞMA YERİMİZ SANDIKTIR"

Ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden aradığı destekleri bulamayanların darbeden, dış yönetime kadar her türlü faşist yönteme sarılmamaları beyhudedir. 70 yıldır denedikleri şekilde kaos, terör, kriz, darbe, cunta, müdahaleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin terörle mücadelenin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü salgının tırmandığını görmek için adeta yanıp tutuşanlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır. Milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.

"EKONOMİMİZE KURULAN SİNSİ TUZAKLARIN FARKINDAYIZ"

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi hedefine ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye inşallah hak ettiği yeri alacaktır.Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Ekonomimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet farkındayız.Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. Suriye ve Libya'daki gelişmelerde ülkemizi istedikleri gibi yıpratamayanların ekonomideki saldırılarında benzer bir gayret vardır. Bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle canla, başla çalışan çalışan tüm çalışanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla.

NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Sosyal medyada sohbet platformlarında dolaşan "Normalleşme Planı" başlıklı PDF dosyasının doğru olmadığı, böyle bir planın açıklanmadığı öğrenildi.