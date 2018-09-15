Norrköping - AIK Stockholm maçı istatistikleri

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Norrköping, 16 Eylül 2018 Pazar günü AIK Stockholm takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Norrköping 39 puanla 3. sırada, AIK Stockholm 48 puanla 1. sırada bulunuyor. Norrköping, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. AIK Stockholm, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 616 kodlu maçı oynayanlar; Norrköping galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, AIK Stockholm galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Norrköping son hafta oynanan Elfsborg maçında 3-3 berabere kaldı.

AIK Stockholm, Örebro karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Norrköping, 17 gol attı ve 8 gol yedi.

AIK Stockholm ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AIK Stockholm, 14 gol atarken 6 gol yedi.

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