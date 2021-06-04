Kripto para son zamanlarda milyonlarca kullanıcının ilgi odağında yer alıyor. Norton 360 antivirüs güvenli bir şekilde Ethereum madenciliği yapmayı mümkün kılabilmek için Norton Crypto özelliğini kullanıma sundu. Çıkarılan tüm ETH, bulut tabanlı bir Norton cüzdanına yatırılacak.

CEO Vincent Pilette yaptığı bir açıklamada, kripto paraların tüketicilerin hayatlarının giderek daha önemli bir parçası haline geldiğini söyleyerek:

"Kripto ekonomisi, müşterilerimizin hayatlarının daha önemli bir parçası olmaya devam ederken, güvendikleri bir marka olan Norton ile kripto para madenciliği yapmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.