Daha önce sörf tahtasında can yeleği olmadığı için muhalefetin tepki gösterdiği Norveç Adalet Bakanı Mehl, bu kez de TikTok nedeniyle eleştirilerin hedefinde..
Norveç'in muhalefeti Çin merkezli bir sosyal medya platformu olan TikTok’un kişisel verileri ve özel devlet sırlarını çalabileceğini iddia ederek siyasetçilere hesaplarını kapama çağrısında bulundu.
Ancak Bakan Mehl'den yanıt gecikmedi. "Mehl ne zaman TikTok hesabını silecek" diye soran siyasetçi ve gazetecilere yanıt veren Mehl "Ben TikTok’u güvenlik sınırlarını aşmayacak şekilde kullanıyorum ve herkesin de aynı şekilde yaklaşması gerektiğini tavsiye ederim" dedi ve hesabını kullanmaya devam edeceğini açıkladı.
CAN YELEĞİ TAKMAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Geçtiğimiz aylarda ise yerel bir haber sitesi ülkenin Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in can yeleği olmadan sörf tahtasında durarak Norveç yasalarını çiğnediğini bildirmişti.
Bu gelişme ile birlikte ülkenin muhalefeti de tartışmalara dahil oldu ve bunun 'kötü bir örnek' olduğunu savunmuştu.
Tartışmanın büyümesinin ardından Adalet Bakanı Mehl açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
Mehl, fotoğrafın İtalya'da tatildeyken çekildiğini belirtirken, Norveç Denizcilik Müdürlüğü'nün yelek zorunluluğunun karaya yakın yüzmelerde geçerli olmadığını dikkat çekti. Mehl "Ben her zaman bölgenin kuralları ve yasaklarına uyarım" demişti.
EN GENÇ ADALET BAKANI
Norveç Denizcilik Müdürlüğü İletişim Direktörü Dag Inge Aarhus ise tepkiler üzerine Dagbladet'e yaptığı açıklamada, sörf tahtası hareket halindeyken can yeleği takmanın zorunlu olduğunu, ancak karaya yakın yüzmek için kullanıldığında bu kuralın geçerli olmadığını açıkladı.
Başbakan Stoere Ekim 2021 yılında 10'u kadın, 9'u erkek 19 kişilik kabinesini açıklamıştı. 8 Ağustos 1993 doğumlu Emilie Enger Mehl, 28 yaşında Norveç'in en genç Adalet Bakanı olmuştu.
* Haberin görselleri Associated Press'ten ve Instagram hesabı @EmilieMehl'den servis edilmiştir.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Dibeybe'den 'Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması' yorumu
- Beynimizin yüzde 10'unu mu kullanıyoruz yoksa bu bir efsane mi?
- Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronottan geriye sadece bu kaldı!
- Tüm zamanların en çok beğeni alan Tweetleri belli oldu! Zirvedeki paylaşım şaşırtabilir
- Avusturya'da 10 kişi çığ altında kaldı
YORUMLAR